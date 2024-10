Les Trois Mousquetaires

Schauspiel nach Alexandre Dumas in französischer Sprache

Wir präsentieren eine spannende Kinoadaption des zeitlosen Meisterwerks „Die drei Musketiere“! Vor Ihren Augen entfalten sich epische Abenteuer, di Sie in ferne Länder und unerwartete Wendungen entführen. Die Musik, Bühnenbilder und Kostüme werden Sie in die lebendige Atmosphäre des 17. Jahrhunderts eintauchen lassen, Sie auf eine Reise durch vergangene Epochen mitnehmen und Sie gleichzeitig mit der zeitlosen Essenz des Meisterwerks von Alexandre Dumas verbinden. Die turbulenten Beziehungen zwischen unseren Helden, verflochten mit Liebe und Freundschaft, aufkeimenden Romanzen, Treueschwüren und Verrat, vereinen sich zu einem theatralisch reichen, emotional aufgeladenen Erlebnis. Erleben Sie den teuflischen Kardinal Richelieu und sein böses Werkzeug: Mylady, die versucht, die Musketiere zu vernichten und die Königin von Frankreich zu kompromittieren, alles auf der Suche nach absoluter Macht. „Die drei Musketiere“ überschreiten die Grenzen von Zeit und Raum und fangen die Essenz von Abenteuer und Heldentum ein.

Diese Produktion entführt Sie in eine Welt, in der das Schwert die Oberhand hat, Spionage die dunkelsten Verschwörungen vorantreibt und jeder Moment eine Einladung zum Abenteuer ist. Es ist eine magische Aufführung, ein Theaterepos, das sich in Ihre Erinnerungen einprägen wird. Begleiten Sie uns auf dieser unvergesslichen Reise ins Herz der Erzählung von Alexandre Dumas und lassen Sie sich von der Leidenschaft und Kühnheit der Musketiere mitreißen!

Eine Produktion der American Drama Group Europe - Théâtre du Héron

Neue Adaption von Paul Stebbings