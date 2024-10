Lest Gedichte! - Lesung mit Safiye Can

"Lest Gedichte!" lautet das Motto von Safiye Can. Sie ist Lyrikerin, Dichterin der konkreten und visuellen Poesie, Autorin und literarische Übersetzerin. Poesie und Politik gehen bei ihr als Autorin Hand in Hand: Die studierte Philosophin schreibt Liebesgedichte, aber auch über Diskriminierung von Frauen und Rassismus. Das Gefühl, ausgegrenzt zu werden, kennt sie. Safiye Cans Eltern sind aus der Türkei nach Deutschland eingewandert. Ihre Familie hat eine tscherkessische Migrationsgeschichte.

Bürgermeister Julius Mihm spricht ein Grußwort.