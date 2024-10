Lesung mit Said Etris Hashemi

Am 19. Februar dieses Jahres jährten sich die rechtsextremistischen Mordanschläge von Hanau zum vierten Mal. Said Etris Hashemi ist zweifach Betroffener: Er verlor seinen Bruder Nesar und überlebte selbst den Anschlag mit mehreren Schußwunden schwer verletzt. Seitdem engagiert er sich gemeinsam mit Angehörigen der Ermordeten in der Initative 19. Februar Hanau für Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen. Der Autor und Sohn afghanischer Geflüchteter beschreibt in seinem Buch "Der Tag, an dem ich sterben sollte", wie diese furchtbare Zäsur sein Leben verändert hat und welche gesellschaftlichen Schlüsse aus der Tat zu ziehen sind.

