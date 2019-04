Liar Thief Bandit

Immer mit einem Fuß vor dem anderegibt dieses echte Trio dem klassischen Rock der 70er Jahre einen Schub und dem neueren Garagenrock ein schönes Facelifting. Niemand bleibt davon unberührt, wenn diese Band, die ständig auf Tour ist, ihre Vollgas-Action und wütenden Melodien auf die zweite Longplay-Veröffentlichung "Straight Ahead" durch 7Hard Records bringt. 11 Tracks von Gustav Brunn (Atlas Losing Grip etc.) mit der perfekten Balance zwischen alten und neuen musikalischen Elementen. Bleiben Sie nicht in der Vergangenheit stecken -bringen Sie das Beste daraus in die Zukunft für eine ultimative und natürliche Evolution des Rock-Erbes!