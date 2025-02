Schauspiel und Puppentheater

Eines Tages hört Agathe, wie ihre Mutter zu einer Freundin sagt: „Meine Tochter ist so ... nett! Wenn das so weitergeht …“ Oh Mensch! Nett??? Ist „nett“ eine Krankheit? Muss man das heilen? Ist es schon zu spät? So viel Zeit damit verschwendet, Leuten im Altersheim Witze zu erzählen, Einkaufstüten zu tragen, Freundinnen zuzuhören. SCHLUSS! Siegerinnen sehen anders aus! Agathe beginnt einen erbitterten Kampf gegen ihre eigene Freundlichkeit.

Aber die folgenden Abenteuer und komischen Situationen lassen sie entdecken, dass sie gar nicht allein ist. Es gibt noch andere Menschen, die nett sind! Vielleicht ist Freundlichkeit doch keine Krankheit oder Schwäche ... Im Gegenteil.