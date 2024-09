Lichtbildervortrag: 75 Jahre Grundgesetz. Alltagsleben in Heidenheim im Jahr 1949

von Dr. Martin Burkhardt, Heidenheim

Vor 75 Jahren rappelten sich die Menschen in Heidenheim, Einheimische wie tausende Flüchtlinge aus ehemals deutschen Gebieten im ehemaligen Deutschen Reich, nach dem katastrophalen Krieg wieder hoch. Am 24. Mai trat das Grundgesetz in Kraft, im August fand die erste freie Wahl in ein Nationalparlament seit 1932 statt, und überall bemühte man sich, das Wirtschafts- und Vereinsleben wieder blühen zu lassen. Doch wirkten die Zerstörungen des Nazi-Staats auch in diesem Jahr noch unmittelbar nach: Die Paulus-Kirche bekam wieder Glocken, und zu Weihnachten kehrten 90 Heidenheimer aus der Kriegsgefangenschaft in Sibirien heim. Das Bild zeigt Dr. Ludwig Erhard, der bei der ersten Bundestagswahl zum Abgeordneten im Wahlkreis Ulm – Heidenheim gewählt wurde.