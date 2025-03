Lied und Mélodie

Stéphane Degout (Bariton)

Cédric Tiberghien (Klavier)

Lieder von Robert Schumann, Johannes Brahms, Claude Debussy und Henri Duparc

Nach seinem fulminanten Debüt als Papageno beim Festival d’Aix-en-Provence hat sich der französische Bariton Stéphane Degout auf den internationalen Opernbühnen von Paris über London, Salzburg und Berlin bis nach Mailand und New York einen Namen gemacht. Daneben schlägt sein Herz aber auch ganz besonders für die französische Mélodie und das deutsche Liedrepertoire. Mit seiner warmen Baritonstimme und tief empfundenen Interpretationen weiß er sein Publikum auch vom Liedpodium aus in den Bann zu ziehen und zu begeistern. Davon kann man sich nun auch in Stuttgart überzeugen, wenn Stéphane Degout gemeinsam mit dem französischen Pianisten Cédric Tiberghien in Liedern von Robert Schumann, Johannes Brahms, Claude Debussy und Henri Duparc sowohl seiner französischen Heimat als auch seiner Liebe zum deutschsprachigen Lied Tribut zollt.