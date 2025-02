Egal wo, egal wann – Wanderlust kennt keine Grenzen. Seit jeher verfallen Menschen der Reiselust, schnüren ihren Rucksack und machen sich auf die Reise. Mal treibt sie dabei die Not, mal die enttäuschte Liebe und gar nicht so selten der Entdeckergeist. So spiegeln sich zahlreiche Reisen in Dichtkunst und Lied des ganzen Kontinents.

Auf Schloss Kapfenburg macht sich das Publikum mit dem Liedduo Beinhauer auf zu einer Reise durch Europa. An Land und auf offener See werden elf Länder und Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts erkundet – und das in sieben Sprachen. Um zwischen Polen, Schweden, Großbritannien und Spanien nicht die Orientierung zu verlieren, führt Andreas Beinhauer als moderierender Reiseleiter durch das Programm.

Anna Beinhauer (Klavier)

Andreas Beinhauer (Bariton, Moderation)