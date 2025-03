Lis Jazz- Trio

ElIsabeth Schnitzer (Gesang), Jürgen Ullmann (Piano), Hans-Dieter Preißing (Kontrabass)

Elisabeth Schnitzer ist mit ihrer einzigartigen warmen und klaren Stimme ein Begriff. In ihrem Herzensprojekt „Li`s Jazz- Trio“, wird sie seit vielen Jahren von ihren Mitmusikern Jürgen Ullmann am Piano und Hans-Dieter Preissing am Kontrabass begleitet. Als „Kammer – Jazz – Trio“, ohne Schlagzeug, sind sie immer auf der Suche nach magischen Momenten und vielfältigen Klangfarben. Offen für alle Genres von Jazz, Bossa Nova, Jazzrock, bis hin zu Pop lieben es die Musiker, ständig Neues zu entdecken.

Nun haben sie eine Auswahl von Liedern ihrer persönlichen Lieblingsmusiker und Lieblingsängerinnen , darunter Nina Simone, Ella, ZAZ, Lily Dahab, Maria Joao, Iiro Rantala, Pat Metheny, Bobby Mc Ferrin, Tuck & Patti zusammengestellt und möchten diese auf ihre eigene Art lebendig werden lassen.