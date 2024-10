Literaturperlen Herbst 2024

Jedes Jahr zur gleichen Zeit sieht sich die Leserschaft einer kaum überschaubaren Anzahl neuer Bücher gegenüber. Die Entscheidung, was man lesen soll, fällt häufig schwer. Was muss ich lesen, wie sind die Inhalte, was könnte mir gefallen? In adventlicher Stimmung wird Ihnen an diesem Abend ein kleiner Einblick in den Bücherherbst 2024 gegeben und Ihnen die Entscheidung, zu welchem Buch Sie greifen sollen oder was Sie verschenken könnten, ein wenig erleichtert. VHS Leonberg in Kooperation mit der Stadtbücherei.