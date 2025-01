„Du hast mein Leben mit Deinen Songs und Deinen Worten in den letzten Wochen so unglaublich bereichert und positiv gemacht. ... Das ist der absolute Wahnsinn!“

Diese Worte schrieb ein Fan an Loi und genau das ist es, was die junge Sängerin mit ihrer Musik erreichen will. Die Seele der Menschen zu berühren, um ihnen Kraft und Zuversicht zukommen zu lassen.

Mit über 1 Mio. Followern in ihren sozialen Netzwerken, zwei Songs mit über 100 Mio. Streams, sowie nunmehr drei Top 3 Singles im deutschen Airplay (Gold, News und Am I Enough) hat Loi, aus Mannheim, schon einiges in ihrer jungen Karriere erreicht. Mit ihrem Cover von BLINDING LIGHTS verkaufte sie GOLD in Brasilien, ihre erste Tour war ausverkauft und die Anzahl der viral gegangenen Cover Interpretationen auf TikTok und Co, können schon längst nicht mehr nur an einer Hand abgezählt werden. Loi ́s Stimme trifft einen Nerv der Musikliebhaber weltweit und stetig kommen neue Fans hinzu. Loi's Fangemeinde hatte 2023 die Gelegenheit, sie auf ihrer ersten Solo- Tournee live zu erleben. Ein Erlebnis, das später von einem der anwesenden Journalisten von flyctory wie folgt beschrieben wurde: "Ihre warme und kraftvolle Stimme erreichte von Anfang an jeden Winkel des ausverkauften Saals. Als sie ihre beiden bisher größten Songs, Gold und ihre Version von Blinding Lights, präsentierte, gab es kaum eine Person im Club Volta, die nicht von den Vibes ihrer Songs berührt wurde."

Nachdem GOLD bereits die Hüften Deutschlands, Österreich, Schweiz, Frankreichs, Polen, Brasilien und zuletzt auch Koreas zum Tanzen bringt, schafft Loi es 2024 mit ihre neue Single THE WAY I WANT IT einmal mehr mit mitreißenden Beats eine neue Feel Good Hymne in die Welt zu bringen. Der Song ermutigt, das Leben in vollen Zügen zu genießen und alle Hemmungen fallen zu lassen.

Mit so viel positiver Energie, kann der Sommer und die zweite Solo-Tournee der jungen Künstlerin Anfang 2025 kommen.