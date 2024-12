1994 in Plauen gegründet, entwickelten sich LOIKAEMIE schnell zur landesweiten Szeneinstitution. Durch ihren Beitrag zum Soundtrack des preisgekrönten Films "Oi! Warning" wurden sie 1999 einem größeren Publikum bekannt.

Es folgten die Alben "Wir sind die Skins" (2000), "Ill" (2002) und "Loikaemie" (2007). Nach einigen Besetzungswechseln steht inzwischen die längste und stabilste Zeit im Steckbrief von LOIKAEMIE: Thomas, Eddie, Paul und Bruno. 2014 zog man vorerst den Stecker, seit 2019 ist LOIKAEMIE wieder da.

Um den Stand als eine von Europas bekanntesten Oi!- und Punk-Bands zu untermauern, reichten bisher vier Studioalben in über 20 Jahren. Auf ihnen sammeln sich dafür umso mehr "Hits", wenn man das im uneitlen Szenekontext so nennen möchte. Ihre unmissverständlich antifaschistische Hymne "Good Night White Pride", aber auch der genüssliche Mittelfinger "Oi! That's Yer Lot" oder der melancholisch-hintersinnige "Trinkfestigkeit" dürfen bei keinem Konzert fehlen.

Nach 16 langen Jahren gesellen sich nun 12 neue Songs auf „Menschen", dem fünften LOIKAEMIE-Album dazu, das auf dem neuen, bandeigenen Label „Fettfleck Records" erscheint. 2024 stand der 30. Bandgeburtstag an.