LO‘JO sind so was wie die Pioniere der World Fusion mit starkem französischen Einschlag und damit in Frankreich und darüber hinaus legendär geworden. Erstmal nicht verwunderlich, denn die Band gibt es bereits mehr als eine kleine Ewigkeit (seit 1982). Seitdem haben sie die halbe Welt bereist, vielfältige musikalische Eindrücke in ihrer Musik verarbeitet und nebenbei respektable 15 Alben veröffentlicht.

Seit Anbeginn steht Denis Péan an der Spitze der Band, die „ Argentinien, Algerien, den südfranzösischen Languedoc, die Saharawüste und Angers zusammenrücken lässt“ (ARTE).

Während ARTE noch zur vorletzten Veröffentlichung anmerkte: „Diesmal keine Weltmusik, sondern eine Welt voller Bilder, Farben, Klänge und Geschichten,“ kommt auf dem überaus frisch klingenden Fonetique Flowers gar ein wenig Pop dazu.

Und der britische Guardian rezensierte die neue Platte so:

"Das neue Album (Fonetiq Flowers) wurde auf Reisen durch Afrika, Süd-Korea und die USA eingespielt und ist eines der besten der Band. Denis Péans Stimme klingt fein und entspannt und wird durch ein Kaleidoskop an Sounds von Keyboard, Violine, koreanischer Zither und Oud umrahmt - ergänzt durch die Trompete von Eric Truffaz. Die algerisch-stämmigen Geschwister Nadia and Yamina Nid el Mourid übernehmen den Hauptgesangspart bei einigen Songs, besonders beim flotten 'Noisy Flower'. Alles, was diesem anspruchs- und kraftvollen Albumset fehlt, ist eine Übersetzung der faszinierenden Texte."