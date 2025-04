Der YouTube-Kanal von LOOK MUM NO COMPUTER hat mittlerweile über 650.000 Abonnenten und zeigt einen echten Einblick in das Genie von Sam Battle; Ob er nun die musikalische Gameboy Mega Machine, die 1000 Oscillator Megadrone, die Telly Tubby Tidal Wave, eine Orgel aus Furbies aus den 90er Jahren oder ein Orchester aus 97 Lego Star Wars Droiden baut, um den Titelsong des Films zu spielen: er arbeitet ständig an kreativen Musikprojekten und betreibt sein größtes Projekt der letzten Zeit, ein Museum namens This Museum Is (not) Obsolete, in dem viele der von ihm gebauten Maschinen neben vielen anderen historischen, experimentellen elektronischen Gegenständen ausgestellt sind.

LMNC baut seine eigenen Synthesizer und Musikmaschinen, die er bei seinen Live-Shows und auf seinen genreübergreifenden Platten spielt, und hat eine treue Anhängerschaft in der weltweiten Synthesizer-Gemeinde.