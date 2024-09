Lothar Kraft Projekt feat. Joe Magnarelli

Joe Magnarelli ist einer der weltweit führenden Jazztrompeter, der auf eine mehr als vierzig Jahre dauernde Karriere zurück blickt. Er wurde 1960 in Syracuse geboren und studierte an der Berklee School of Music in Boston und an der State University of New York. Die Liste der Bands und der renommierten Jazzmusiker mit denen er spielte ist sehr lang und umfasst Namen wie Lionel Hampton Orchestra, die Big Bands von Toshiko Akiyoshi und Buddy Rich, Jimmy Cobb, Al Jarreau, Freddy Hubbard, Art Farmer, Louie Bellson, Aretha Franklin, Mel Torme, Paquito D´Rivera, Manhattan Transfer und viele andere. Mehr als 125 Platten hat er mit diesen Ensembles und Musikern aufgenommen. Er ist ein Top-Stylist auf der Trompete, berühmt für seinen improvisatorischen Ideenreichtum, seinen warmen Ton und die brillante Technik.

Mit dabei ist Andi Maile aus Stuttgart, der zu den renommierten Saxophonisten der deutschen Jazzszene gehört. Er ist Mitglied der SWR Big Band und Träger des Landesjazzpreises Baden-Württemberg.

Die Rhythmusgruppe wird gebildet vom Kißlegger Pianisten Lothar Kraft, dem Organisator des Projekts, dem virtuosen und vielbeschäftigten Bassisten Joel Locher aus Stuttgart sowie dem in der Jazzszene hochgeschätzten Schlagzeuger Patrick Manzecchi aus Konstanz.

Besetzung: Joe Magnarelli (trp, flh); Andi Maile (tsax); Lothar Kraft (p); Joel Locher (b); Patrick Manzecchi (dr)