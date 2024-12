Lothar Kraft Quartet feat. Sandy Patton

Sandy Patton ist eine Grande Dame des Jazzgesangs. Sie wurde 1949 in Inkster (Michigan/USA) geboren. Die Musiker mit denen Sandy Patton bereits auf der Bühne war, liest sich wie ein Auszug aus dem „Who is Who“ des Jazz. Sie arbeitete u.a. mit Dizzy Gillespie, Paquito de Riveira, Cab Callaway, Benny Bailey, Al Grey, Ray Brown, Cedar Walton… Auch war Mrs. Patton drei Jahre mit dem legendären Lionel Hampton auf Welttournee. Von 1995 bis 2013 war Sie Professorin für Jazzgesang an der Swiss Jazz School und der Hochschule der Künste in Bern.

Am Saxophon ist der junge Wiener Gregor Storf, ist ein Shooting-Star der österreichischen Jazzszene. Die Rhythmusgruppe wird gebildet vom Kißlegger Lothar Kraft am Piano, Prof. Mini Schulz aus Stuttgart, einem der renommiertesten deutschen Jazzbassisten und dem Konstanzer Patrick Manzecchi am Schlagzeug, der zu den gefragtesten seiner Zunft gehört.