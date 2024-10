Ein Abend mit großartigen Songs, live performt mit Gesang, Gitarre, Bass, Schlagzeug und Klavier: Das Quintett “Loui’s Bag“ ,um die Sängerin Louisa Edel, aus Musikern der Stuttgarter Szene hat sich zusammengefunden, um gemeinsam Singer/Songwriter-Songs der Newcomerin Yebba (von ihrer Platte „Live at the Electric Lady“) und der Legende Joni Mitchell (z.B „Both Sides Now“) zu spielen. Beim Proben entwickelte sich schnell das Gefühl, dass die Stücke in der Besetzung wunderbar harmonieren und so formte sich die Band, deren Name an den Song „Louie Bag“ von Yebba angelehnt ist.

Das Kernprogramm bilden die Songs von Yebba. Allerdings wird es durch Eigenkompositionen der Bandmitglieder, in denen ihre persönlichen Geschichten erzählt werden und das Publikum so mit der Band gemeinsam auf eine emotionale Reise gehen kann und Stücken von aktuellen Musikerinnen wie Gretchen Parlato und Madison Cunningham ergänzt.

Es wird ein Abend, der viele stilistischen Einflüsse vereint.

Besetzung: Louisa Edel (voc); Yoshi Tschira (git); Noah Diemer (p); Henrik Schnaitmann (b); Florian Anger (dr)