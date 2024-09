Tauche ein in die mitreißenden Klänge der Eray Vibes Band!

Diese talentierten Musiker vereinen afrikanische Fusion mit einem multikulturellen Twist, der deine Sinne verzaubern wird. Der charismatische Sänger Moses Kpanaki aus Nigeria begeistert mit seinem einzigartigen Stil und seiner Ausdruckskraft, während Stratos Chatzianastasiou an der e-Gitarre, Hannes Beer am Bass, I. Stavoglou an den Percussions, Andrew Complainer am Keyboard, Lisa Marie Ioannos als Backing Vocals und S. Donay am Saxofon eine magische Klanglandschaft erschaffen. Erlebe, wie die Band ein breites Spektrum musikalischer Vibes auf höchstem Niveau präsentiert. Dieses besondere Lounge-Konzert wird sogar live im Radio übertragen, sodass du die Atmosphäre überall genießen kannst.