Malerei

Aufgewachsen im Betondschungel, habe ich erst in den letzten Jahren die heilende Wirkung der Natur entdeckt – was sich auch in meiner Kunst zeigt. Die Arbeiten vermitteln Freiheit, Ruhe und Lebensfreude.

Freitag, 27. Juni bis Samstag, 2. August

Vernissage: Sonntag, 29. Juni, 11.00 Uhr