Lucía (Lucía Gutiérrez Rebolloso) ist eine 23-jährige Sängerin aus Veracruz, Mexiko, deren einzigartige künstlerische Vision die Lücken zwischen Jazz, Latin und Popmusik schließt.

Lucía Gutierrez Rebolloso begann ihre musikalische Karriere im Alter von zwei Jahren, als sie in der Jarocho-Band „Son de Madera“ des Sohnes ihrer Eltern sang und tanzte. Sie begann im Alter von 13 Jahren an der Universidad Veracruzana Gesang zu studieren und erhielt 2022 einen Bachelor-Abschluss in Jazzstudien von derselben Universität.

Im Jahr 2022 nahm sie als erste Künstlerin aus Mexiko am Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition teil, den sie gewann.

Lucía hat bereits mit mehreren weltbekannten Künstlern und Musikern zusammengearbeitet, darunter Natalia Lafourcade, Aloe Blacc, La Santa Cecilia, Quetzal, Son de Madera, Alex Mercado und dem National Jazz Orchestra of Mexico (ONJMX auf Spanisch). Sie ist auf Bühnen auf der ganzen Welt aufgetreten: Carnegie Hall, Rose Hall im Jazz at Lincoln Center, Royce Hall an der UCLA, ASU Gammage in Arizona, El Cantoral, National Center for the Arts und Teatro de la Ciudad Esperanza Iris in Mexiko-Stadt. Sie trat auch bei renommierten Festivals wie dem Folk Festival in Vancouver und dem International Cervantino Festival in Guanajuato, Mexiko, auf.

Zuletzt hat Lucía gerade die Aufnahmen zu ihrem ersten vollständigen Album abgeschlossen, das Anfang 2025 erscheinen wird. Produziert vom Grammy-Gewinner Matt Pierson, präsentiert es Lucías Interpretationen von Jazzstandards („What a Difference a Day Makes“, „You Must Believe“) im Frühling“ usw.), klassische spanische Lieder (einschließlich „Silencio“, „La Llorona“, „Como Fue“) und aktuelle Popsongs (von Taylor Swift und Olivia Rodrigo) mit einer außergewöhnlichen Gruppe von Musikern darunter Edward Simon, David Sanchez, Larry Grenadier und Antonio Sánchez.

Besetzung: Lucía Gutiérrez Rebolloso (voc); tba.