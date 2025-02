Lucile Boulanger, Nachtkonzert

Internationales Bachfest Stuttgart 2025.

Carl Friedrich Abel (1723–1787) war ein herausragender Komponist und gilt heute als letzter großer Solist auf der Gambe. Sein Vater wirkte als Gambist in der Köthener Hofkapelle unter J. S. Bach. Mit Bachs Empfehlungsschreiben gelang der junge Abel in die Dresdner Hofkapelle und wurde viele Jahre später in London ein enger Freund seines Sohnes Johann Christian Bach. Mit seiner herrlichen Gambenmusik soll Abel dort das Publikum tief berührt haben.

Den Bach- und Abel-Dynastien huldigt die französische Gambistin und mehrfache Preisträgerin Lucile Boulanger, die u. a. mit Ensembles wie Les Talens Lyriques (Christophe Rousset) und Pygmalion (Raphaël Pichon) auftritt. Anders als mit Violoncello, Geige, Laute oder Flöte, schrieb Bach keine Solo-Werke für Gambe. Deshalb interpretiert Boulanger in ihrem Debütalbum „Solo Bach – Abel“ eigene Transkriptionen neben Originalwerken Abels mit ihrem warmen und bezaubernden Ton.