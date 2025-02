Lucy Woodward ist eine kraftvolle Sängerin, deren gefühlvoller, tadellos kontrollierter Gesang sich im Handumdrehen von der Intensität eines außer Kontrolle geratenen Zuges mit Vollgas in ein sanftes, langsam brennendes, schwüles Flüstern verwandelt, nur um Sie zurück in ein Inferno zu entführen. Lucy Woodward & The Rocketeers wurde im Sommer 2024 auf GroundUP Music veröffentlicht. Das Album präsentiert ihr maßgeschneidertes 18-köpfiges Jazzkollektiv – mit Musikern aus Ländern wie den Niederlanden, Italien und Ghana – inspiriert von amerikanischen Komponisten wie Donny Hathaway und Billy Strayhorn. Mit dynamischen Arrangements, die ausdrücklich auf Lucys leidenschaftliche Gesangsweise, Farbe und Klangfarbe abgestimmt sind; Die Lieder reichen von energiegeladenen Explosionen bis hin zu eindringlich intimen Meditationen. Im Laufe ihrer Karriere hat Lucy stets Genregrenzen überschritten. Und mit diesem Jazzorchester „The Rocketeers“ lässt sich jeder sorgfältig für das Projekt ausgewählte Musiker von den Ikonen des Jazz und den pulsierenden Schwingungen der Musikschaffenden von damals bis heute inspirieren.

Musikgetriebene Bewegung ist Teil der Lebenskraft von Lucy Woodward. Geboren in London als Kind klassischer Musiker und seit dem ersten Tag auf Reisen. Ihre Kindheit verbrachte sie auf Reisen zwischen den Niederlanden, wo ihr Vater nach der Trennung ihrer Eltern lebte, und ihrer Heimatstadt New York, wo sie mit ihrer Mutter lebte und aufwuchs und sich ständig von Chopin und Michael Jackson ernährte, dem Hintergrund ihres NYC-Soundtracks Sie fand sie in unzähligen New Yorker Bodegas und in U-Bahnen.

Das Debütalbum von Lucy Woodward & The Rocketeers wurde live in Rotterdam, Niederlande, in der legendären Halle der Stadt, LantarenVenster, aufgenommen. Lucy produzierte die Sessions mit Louk Boudesteijn, dem Gründer des New Rotterdam Jazz Orchestra und Bonsai Panda. Die Rhythmusgruppe der Rocketeers besteht aus Jelle Roozenburg (Gitarre), Niek de Bruijn (Schlagzeug) und Udo Pannekeet (Bass), die seit Jahren Lucys Tourband sind und mit ihr auf international renommierten Festivals wie dem Istanbul Jazz Fest auftreten und Athens Jazz sowie gemeinsame Tourneen durch ganz Europa. Unterwegs haben sich ihre musikalische Chemie und ihr großes Vertrauen in die Fähigkeiten des anderen zu etwas zutiefst Organischem, Telepathischem und Mitreißendem entwickelt. Als Lucy und Louk am Klavier saßen, entdeckten sie vor allem Lieder, die sie beide gemeinsam liebten. Louks Arrangement von Billy Strayhorns wunderschönem „A Flower Is A Lovesome Thing“ und seine faszinierende Mischung aus Zerbrechlichkeit und Wildheit gaben den beiden eine klare Vorstellung von der komplexen musikalischen/emotionalen Bandbreite, die sie für The Rocketeers anstreben würden.

„Ich liebe das Big-Band-Genre und die Sänger dieser Ära“, sagt Lucy, „aber ich möchte einen anderen, grenzüberschreitenden Touch beisteuern, der dieses klassische Genre ganz nach vorne bringt.“ Die Kompositionen und Arrangements für dieses Projekt schöpfen Lucys gesamtes Spektrum voll aus und werden durch die Ambitionen, vollendeten Fähigkeiten und unvoreingenommenen Persönlichkeiten der Spieler lebendig vorangetrieben.

„Plain Gold Ring“ ist ebenfalls sehr vielschichtig. Lucy hörte zum ersten Mal Nina Simones bluesige und eindringlich direkte Version. Wie hier von Louk Boudesteijn und Jelle Roozenburg arrangiert, strotzt der Track vor unkontrollierter Leidenschaft, verheerendem Kummer und seismischen emotionalen Turbulenzen. „Wenn ich unsere Version von ‚Plain Gold Ring‘ singe, habe ich das Gefühl, ich befände mich auf dem Dach eines Hochgeschwindigkeitszuges und der Antrieb der Lokomotive trägt meine Stimme“, sagt Lucy. „Jelle hat Ninas Juwel zunächst für mein Trio arrangiert. Als ich es Louk vorspielte, war er sofort inspiriert, es in unser Repertoire aufzunehmen, und wir wussten sofort, dass es die führende Single für die Veröffentlichung des Albums sein würde. Ich habe dieses Lied viele Jahre lang unterwegs gesungen und jedes Mal fand ich die Freiheit, es jeden Abend anders singen zu können. Das Lied schwankt zwischen Besitz und Hingabe an eine Situation und ist gleichzeitig textlich völlig hilflos verliebt. Es deckt viele emotionale Bereiche ab.“

Die Aufnahme des Songs „Tryin‘ Times“ von Donny Hathaway und Leroy Hutson wurde durch die Beobachtung der Unruhen in den USA im Sommer 2020 motiviert. Lucy sah mit Entsetzen zu, wie die Videos in europäischen Nachrichtensendungen abgespielt wurden. Amerika brannte wieder einmal; Demonstranten gingen auf die Straße, um für Rassengleichheit und Gerechtigkeit zu kämpfen. Als Lucy 12 Jahre alt war, nahm ihre Mutter sie zu ihrem ersten Friedensmarsch mit. Deshalb wollte sie für dieses Projekt ein Lied, das diese Erinnerung und ihr Engagement im Kampf für das Richtige würdigt, ihre Erinnerungen daran, wie sie im Moment der Bewegung hinweggefegt wurden, und das erneute Gefühl der Wut, das ihr Land erfasste. „Ich bin in NYC aufgewachsen, einer Stadt, die für mich einen spürbaren und lebensbejahenden Puls hat“, erklärt sie. „Ich wollte, dass unsere ‚Tryin‘ Times‘ diese Energie einfangen, die Gespräche der U-Bahn, die Menschen, die in einer Millionenstadt gehört werden wollen. Die Rocketeers haben den Klang des Aufschreis der Menschen gefunden, den Klang der Veränderung. Ich wollte in diesem Gefühl des Chaos verweilen, um der Wut einen Sinn zu verleihen.“

Zu den intimen Momenten auf dem Album gehört das gedämpfte Schlaflied „Love Me Tender“. Boudesteijn hat den Elvis-Titel destilliert, indem er die Stimmzungen und die Flöte sorgfältig arrangiert hat, und spielt Alexander van Popta am Klavier. „Rocketeer“, Lucys sanfte Hymne, ist ein herzlicher Abschied von alten Bräuchen und ausgetretenen Pfaden, die zum Subtext dieses Projekts wurden. Ursprünglich wurde „Rocketeer“ von Woodward und Boudesteijn für ihre vorherige Veröffentlichung im Jahr 2024, Stories From The Dust, geschrieben.