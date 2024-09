Der Schauspieler Ludwig Blochberger liest aus „Das Buch der von Neil Young Getöteten“ von Navid Kermani, dazu singt und spielt er Songs von Neil Young live auf der Gitarre.

Die emotionale Erzählung entwickelt in der Konzertlesung ihre ganz eigene Dynamik und ist nicht nur etwas für Liebhaber der Musik von Neil Young.

»Das Buch der von Neil Young Getöteten« ist mehr als nur das schönste, klügste, verrückteste Buch, das je über Rockmusik geschrieben wurde – es ist eine Hymne auf das Leben. Mit den berüchtigten Dreimonatskoliken fängt es an – Abend für Abend windet sich die neugeborene Tochter des Erzählers in Krämpfen. Das einzige wirksame Gegenmittel: die Songs von Neil Young. Für Vater und Tochter beginnt eine Reise durch den Kosmos des kanadischen Musikers hin zu den verlorenen Illusionen und flüchtigen Augenblicken des Glücks. Mit leichter Hand verwebt der Schriftsteller Navid Kermani den Alltag einer jungen Familie mit den großen Lebensfragen, und wie nebenbei wird klar, wo noch Splitter vom Paradies zu finden wären: nicht nur in der Musik.

Ludwig Blochberger wird 1982 in Ost-Berlin geboren. Als Wiener Sängerknabe kommt er früh mit klassischer Musik in Berührung. Schon als Jugendlicher steht er im Wiener Burgtheater unter der Regie von Claus Peymann auf der Bühne und spielt 2001 im preisgekrönten TV- Dreiteiler »Die Manns« an der Seite von Armin Mueller-Stahl. Während seines Studiums an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch dreht er bereits für mehrere Fernseh- und Kinoproduktionen, darunter den Oscar gekrönten Film »Das Leben der Anderen«. 2013 verkörpert er in einem Dokudrama den deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt und übernimmt die Rolle des Inspektor Riwal in der Krimireihe »Kommissar Dupin«. In der Neuauflage der Krimiserie »Der Alte« spielt er Kommissar Tom Kupfer (2015-2021). Mit dem Regisseur Hans Neuenfels arbeitet er viele Jahre eng zusammen, zuletzt an der Wiener Staatsoper in »Die Entführung aus dem Serail« (2020-2024). Ende 2024 kann man ihn in der Dokudramaserie »The End of Dreams« als Kommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz, Rudolf Höß sehen.

Ludwig Blochberger (Lesung, Gitarre, Gesang)

Spieldauer: ca. 120 Minuten, zzgl. Pause

www.ludwigblochberger.de

Ein wunderbares Musik-, Mystik- und Lebensbuch und ein ästhetisches Wunder. — Stuttgarter Zeitung

Am Ende ist dieses schöne, kluge Büchlein ein großes Lob des Spielens – auf der Bühne im Leben. — Die Zeit

Eindringlicher, witziger und aufrichtiger hat über die Verwicklungen zwischen Musik und Leben lange keiner mehr geschrieben. —Süddeutsche Zeitung