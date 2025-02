Die Lumberjack Bigband, unter der herausragenden Leitung von Alexander Eissele, hat sich in den letzten Jahren als einer der führenden Namen in der deutschen Bigband-Szene etabliert. Gemeinsam mit Kai Podack, bekannt als die Stimme hinter dem Füenf-Hit "Mir im Süden", bilden sie die perfekte Besetzung, um Roger Ciceros musikalisches Erbe in seiner vollen Authentizität und musikalischen Tiefe zu interpretieren. Der viel zu früh verstorbene Hamburger Cicero hat deutschsprachige Swing- und Soulmusik salonfähig gemacht und seine Hits “Frauen regier’n die Welt” und “Zieh die Schuh aus” sind beeindruckende Meilensteine, dass Jazz, gekoppelt mit deutschen Texten, wunderbar harmoniert. Ein Abend voll mitreißender Musik zum Mitswingen und Mitsingen aus allen erfolgreichen CD-Produktionen Ciceros im Andenken an einen der bedeutendsten Sänger unserer Zeit.