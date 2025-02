Mein Name ist LUZI. Eigentlich Luzifer. Das ist natürlich nicht mein richtiger Name, aber mein richtiger Name tut hier auch überhaupt nichts zur Sache. Die Leute kennen mich sowieso nur unter dem Namen Luzifer, weil als Luzifer habe ich Partys veranstaltet. Richtige Partys. Geile Partys. Dreckige Partys. Richtig große, geile, dreckige Partys und ich war in der Veranstalterszene eine richtige Macht. Meine Crew und ich, wir haben alles abgerissen. Wir haben Maßstäbe gesetzt und Trends etabliert. Corona hat mir ehrlich gesagt einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht.

Corona kommt, die Partys sind tot. Dann mach ich halt Musik. Ich kann Gitarre spielen und singen und ich weiß, wie Songs funktionieren. Ich habe Tausend kleine Geschichten aus dem Nachtleben und ich weiß, was die Leute hören wollen. Mir braucht keiner zu erzählen, was funktioniert und was nicht. Ich weiß das ganz genau, aber das Geile an meinen Geschichten ist: sie sind alle wahr. Ich habe Dinge gesehen in diesem Nightlife, die könnt Ihr Euch nicht vorstellen und ich habe Dramen erlebt, die nur das Nachtleben schreibt. Ich habe Storys, die wollt ihr gar nicht wissen und andere, die ihr mir nicht glauben werdet oder wie Homer einst gesagt hat, als er die Mysterien von Eleusis besucht hatte: „Ich habe das Schrecklichste und das Herrlichste gesehen, den Himmel und die Hölle“... oder so ähnlich. Mit einem Wort. Die Musik an der ich gerade arbeite wird knaller und Ihr könnt Euch alle fühlen, als wärt Ihr wieder 16, als wärt Ihr auf Eurer ersten Gartenparty und würdet Euch behindert trinken. So ist meine Musik. So bin ich. So ist das Leben.