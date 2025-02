M¥SS KETA - TOUR

M¥SS KETA ist eine Performerin, Rapperin mit Punk-Attitüde, Pop-Ikone und wahre Diva. Der Engel, der nachts Sonnenbrillen trägt, die geheimnisvolle Herrin mit dem verhüllten Gesicht. Ihre verborgene Identität macht sie zu einer universellen Ikone, denn „ohne Gesicht könnte in jedem von uns ein bisschen M¥SS stecken“. Sie ist eine Situationalistin und Nonkonformistin, die sich immer an vorderster Front bei Debatten über Bürgerrechte, Gleichstellung und die LGBTQ+-Welt positioniert.

Die Musik von M¥SS KETA vereint Pop und Rap mit einer starken Elektro-Komponente und einer scharfen Punk-Attitüde. Ihre ironischen und provokanten Texte werfen einen kritischen Blick auf unsere moderne Welt, ihre Widersprüche und das, was draußen oder im Dunkel eines Clubs passiert.

In den letzten Jahren hat sie die großen Bühnen Italiens und Europas in Flammen gesetzt – von Berghain in Berlin bis zum Ariston-Theater in Sanremo, in einem explosiven Mix aus Electro, House, Rap und Dubstep, der direkt aus ihrem eigenen Wesen zu stammen scheint. Eine wahre Göttin der Nacht, die ihre Anhänger mit frevelhaften, übertriebenen und radikal hyperrealistischen Worten fesselt.

Im Mai 2023 feierte die Künstlerin das 10-jährige Jubiläum ihrer Debütsingle „MILANO SUSHI & COCA“ mit einem exklusiven Konzert im ALCATRAZ, einem der bedeutendsten Veranstaltungsorte Mailands. Diese Single machte sie sofort zur modernen Mailänder Diva und zu einem Symbol der LGBTQ+-Community in Mailand.

Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte M¥SS KETA drei Alben: „UNA VITA IN CAPS LOCK“ (2018), „PAPRIKA“ (2019), das den ikonischen, goldzertifizierten Hit „PAZZESKA“ enthält, und ihr neuestes Album „CLUB TOPPERIA“ (2022), das insgesamt 435 Millionen Streams erzielte. Die Single „FINIMONDO“ wurde mit Doppel-Platin ausgezeichnet.

Als vielseitige Künstlerin brachte M¥SS KETA außerdem ihr autobiografisches Buch „UNA DONNA CHE CONTA“ (2018) heraus, in dem sie ihr Leben und die Entwicklung ihrer spektakulären und umstrittenen Figur erzählt. Im Mai 2023 veröffentlichte sie den Song „PROFUMO“, dem die PROFUMO TOUR 2023 folgte, bei der sie auf zahlreichen Bühnen in Italien live auftrat. Im Herbst 2023 reiste sie mit ihrer Europa-Tour quer über den Kontinent, während ihr Originalsong „CONDANNATA A DANZARE“ im Film „Il migliore dei mondi“ von Maccio Capatonda zu hören war.

Im Jahr 2025 wird die maskierte italienische Königin mit ihrem explosiven neuen „TOUR.“ auf die Bühne zurückkehren und eine neue Ära einläuten. M¥SS KETA wird das Publikum mit hypnotischen Beats, rebellischem Geist und avantgardistischer Performancekunst in ihren Bann ziehen und ihr kommendes, bahnbrechendes Album live vorstellen