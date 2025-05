Märchenfest

Am Sonntag, den 29. Juni 2025 verwandelt sich der Spielplatz vom Weißenburgpark in eine Bühne für Märchen für Kinder und Erwachsene. Bei Lesungen und Erzählungen, bei zauberhaften Puppentheateraufführungen, bei Mitmachaktionen oder musikalischen Darbietungen – Märchen aus aller Welt werden an diesem Tag lebendig. Kostümparade, Märchen Rätsel, Clowns, Märchenspiele! Märchenquiz mit einer wundervollen Überraschung sorgen für tolle Stimmung.