MVB präsentiert: Wirtshausmusik

Die Musikalische Vereinigung Botnang lädt am Donnerstag, 6. März, um 19.30 Uhr zur Wirtshausmusik in die Kulturkneipe Intus des Botnanger Bürgerhauses ein. Die Wirtshausmusikbesetzung des Vereins möchte zusammen mit den Besucherinnen und Besuchern mit gediegener Blasmusik, bekannten Songs und frechen Liedern, bei denen auch gern mitgesungen werden darf, einen gemütlichen, geselligen Abend verbringen. Der Verein bewirtet das Intus an diesem Abend ab 19.00 Uhr und wird außer den üblichen Getränken auch etwas Leckeres zum Essen im Angebot haben. Es lohnt sich also vorbeizuschauen und mitzufeiern.