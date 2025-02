MXDMCN – The New Organ Trio

Die Hammond schmatzt, die Drums beben und die Saiten dampfen wenn MXDMCN – Martin Meixner, Daniel Mudrack und Christoph Neuhaus – gemeinsam in ihre eigene virtuose Welt aus Jazz & Soul abheben. Drei herausragende Musiker aus Süddeutschland mit einer besonderen Verbindung und einer kollektiven Mission:

Spread the music & feel the vibe!

Es köchelt der gemeinsame Groove als zentraler Stoff und das Trio manövriert geschickt zwischen ungestüm und sanft in der geschichtsträchtigen Hammond-Trio Formation, wo jeder seinen Platz hat. Eine echte „Band of Brothers“, die stilvoll und emotionsgeladen mitten ins Herz trifft.

Who the heck is MX, DM & CN?

MX • MARTIN MEIXNER ist ein Teamspieler. Er ist nicht schuld daran, dass sein Spiel die Aufmerksamkeit auf sich zieht – er kann einfach zu viel, als dass es sich vermeiden ließe. Dieser Musiker bleibt nicht an der Oberfläche der Effekte. Nur an den Tasten zu röhren, genügt ihm nicht. Also geht er tiefer, und wenn er spielt, wird das Instrument zum Organismus: Er lockt aus ihm Klänge, die sonst nur das Stethoskop den Eingeweiden wilder Tiere ablauscht. Denn eine Orgel die immer nur faucht, ist schal wie ein eingesperrter Tiger, der immer nur brüllt. Und so brüllt und faucht Martin Meixners Orgel nicht nur, sie wimmert und schnurrt auch, spielt Spielchen, macht schöne Augen und packt dich schließlich doch am Hals.

Mit diversen und eigenen Projekten spielte er auf renommierten Jazzfestivals wie z.B. Montreux Jazz Festival, Jazz Open Stuttgart etc., und teilt die Bühne und das Studio mit nationalen und internationalen Künstlern wie Grammy Gewinnerin Gaby Moreno, Dannielle Deandrea (AUS/USA), Roachford (GB), Fola Dada, Joo Kraus, Cassandra Steen, Xavier Naidoo, Joo Kraus, Hellmut Hattler, Wolfgang Niedecken, Laupaire, Flo Mega.

DM • DANIEL MUDRACKtrommelt im Moment, spielt was er fühlt und gibt was er hört. Mudrack zählt zu den vielseitigsten Schlagzeugern, der das Band zwischen Jazz und Soul sowie Pop und Rock eigenständig und kreativ zu spannen weiß. Er vermischt Genre-übergreifend Strukturen, Formen und Klänge und kreiert dabei neue Wege, die stets in der Interaktion mit seinen Mitmusikern stehen.

Inspiriert durch etliche Touren durch die USA und deren Clubs, Studios und Radiostationen, lebte er in Los Angeles und New York und sog die zeitgenössische Popkultur in vollen Zügen auf. Nach seiner Rückkehr eröffnete er sein eigenes Studio “Schallraum” in der “alten Zigarrenfabrik’”. Hier tritt er seither als Produzent für andere Künstler ins Licht und kreiert neue Visionen, Klänge und eben Platten.

Live zu hören ist er aktuell mit folgenden Formation: Adrian Mears electric Trio, Vanessa Porter - Daniel Mudrack Duo, Ramblin’ Bird, Audiodamn!, Amelie in the woods.

CHRISTOPH NEUHAUS ist Gitarrist aus Stuttgart. Der Landesjazzpreisträger BW 2021 ist ein Musiker geformt aus Gefühl, Gehör & Technik an der Schnittstelle zwischen Jazz, Groove, Blues und Folk. Nach einer internationalen Ausbildung an den Musikhochschulen in Mannheim, Amsterdam und Basel sowie privaten Studien in New York City, kehrte er 2012 in seine Heimatstadt zurück.

Ein facettenreicher Charakter aus Ecken und Kanten, mit rauen und glatten Seiten. Dabei ist er nicht der Typ der aneckt, aber einer der auffällt und Spuren hinterlässt im Gefüge der Gruppe und im Ohr des Zuhörers. Als Künstler kreativ und interaktiv, als Musiker versiert und zuverlässig spielt er sein Instrument Live bei jährlich über 100 Konzerten sowie im Studio für zahlreiche Bands & Projekte in Europa, leitet eigene Formationen, komponiert und arbeitet als Workshop-Dozent. „Wie kann ich die Musik bereichern ?“ ist seine Frage, die Antwort darauf komplex! Daher bleibt er offen, forscht, erfindet sich neu und leitet alle Einflüsse durch den eigenen Filter, um authentisch zu sein. Neuhaus veröffentlichte bereits 5 Alben als Leader und war als Sideman an über 60 Albumproduktionen beteiligt.

2017 war Neuhaus Stipendiat der Kunststiftung BW und unterrichtet seit 2021 als Dozent für Jazzgitarre an der Musikhochschule Stuttgart. Seit 2023 ist er Mitglied der SWR Big Band. Er spielt/spielte bereits mit Bands & Künstlern wie Joo Kraus, Fola Dada, Max Mutzke, Paul Carrack, Ernst Mantel, Adrian Mears, Peter Herbolzheimer, Dieter Thomas Kuhn, Cherry Gehring.

Besetzung: Martin Meixner (keys); Christoph Neuhaus (git); Daniel Mudrack (dr)