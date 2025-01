Magisches Baltikum

Menschen, Mythen, Mittsommer

Live-Reportage von und mit Robert Neu

Warum verzaubert der Nordosten Europas alle, die einmal ihren Fuß nach Litauen, Lettland und Estland gesetzt haben? Sind es die endlosen Sonnenuntergänge der Ostsee, die unberührte Tier- und Pflanzenwelt mit den typischen Storchenkolonien, die bei uns so selten geworden sind? Oder das ursprüngliche Brauchtum der Menschen mit ihren herkömmlichen bunten Trachten?

Zu Fuß, mit dem Boot und ausgebautem Camper reist der Fotograf Robert Neu von der Kurischen Nehrung in Litauen über die menschenleeren Ostseestrände Lettlands bis ins fast skandinavische Estland. Er besucht pulsierende Städte wie Riga, Tallinn und Vilnius und trifft Menschen, die die Riten und Bräuche des Baltikums am Leben erhalten.

In Estland wohnt er der Krönung eines neuen Königs bei und landet in Lettland sogar hinter Gittern. Besonders berührend sind die Geschichten der Menschen am Wegesrand, genauso wie Begegnungen mit Elchen, Störchen und den letzten Braunbären Europas.

Globetrotter Robert Neu nimmt das Publikum mit auf eine faszinierende Reise – immer auf der Suche nach der besonderen Magie dieses einzigartigen Landstrichs.