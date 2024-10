Magro X Liselotte Östblom

MAGRO und Liselotte Östblom aka "smiling LIZ“ präsentieren eine spannende Mischung aus Jazz, Hip-Hop und R&B. Gemeinsam kombinieren sie MAGROs dynamische Beats und smiling LIS' melodische Vocals zu einem einzigartigen Klangerlebnis.

Der in Berlin lebende Schlagzeuger und Produzent MAGRO kreiert eine einzigartige Mischung aus akustischem Jazz und produziertem Hip-Hop/RnB. Inspiriert von Legenden wie Herbie Hancock, J Dilla und Flying Lotus, entzieht sich MAGROs Sound jeder Kategorisierung und verschmilzt die Genres auf frische und innovative Weise.

Sein erstes Album „Trippin“ wurde mit dem „Deutschen Jazzpreis“ (für das „Debütalbum des Jahres“) ausgezeichnet. Nun hat er gerade seine neue EP „Tokyo Tree“ auf dem renommierten Label „Sonar Kollektiv“ veröffentlicht. Diese Veröffentlichung markiert einen entscheidenden Moment in seiner Karriere, der seinen unverwechselbaren internationalen Sound einem breiteren Publikum von anspruchsvollen Musikliebhabern vorstellen wird.

Im Laufe der Jahre hat Magro mit zahlreichen Künstlern als Schlagzeuger und Produzent zusammengearbeitet - darunter Kurt Rosenwinkel, Wayne Snow, The Rolling Stones Project und Nightmares On Wax. Darüber hinaus war er als Produzent an vielen Alben und Singles von Leona Berlin beteiligt – unter anderem an „Wrong Lane (featuring Snoop Dogg)“. Tourneen und internationale Festivalauftritte wie Tremplin Jazz Avignon, WIM Festival Zambia, Belgrad Jazz Festival und Sharpe Festival haben ihn bereits um die Welt geführt.

Die aus Stockholm und London stammende Sängerin und Produzentin Liselotte Östblom präsentiert ihr neues Projekt "smiling LIZ“. Dabei kombiniert vielschichtige Harmonien, futuristische Sounds und poetische Lo-Fi-Beats, um ihren gefühlvollen Gesang zu umrahmen, der im Zentrum ihrer Live-Produktion mit Loops, Beat-Making und ausgiebigen Improvisationen steht. Sie wurde von Jazzgrößen wie Gregory Hutchinson auf dem von Karriem Riggins produzierten Album DA BANG (2023) gefeatured und arbeitet mit dem Schlagzeuger Robert „Sput“ Searight (Kendrick Lamar, Snarky Puppy), Aaron The Bassist, Yaahn „Hunter“, Doobie Powell und zahlreichen anderen britischen Jazz-Künstlern zusammen. Die Welt der "smiling LIS" überschneidet sich mit Mode und Performance mit Live-Looping, Scat, Spoken Word und virtuosem Gesang.

Besetzung: Liselotte Östblom (smiling LIZ) (voc); Martin Lüdicke (keys); Francesco Beccaro (b); Magro (dr)