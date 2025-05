Das MalaKesk-Tanzevent ist eine Tanzveranstaltung, bei welchem junge Menschen zusammenkommen, um die Kultur der Tanzrichtungen HipHop, Krump und Afro zu feiern. Hier können die TänzerInnen in den Kategorien gegeneinander im Wettbewerb antreten oder auch während dem Event bei sogenannten Jam-Sessions sich tänzerisch austauschen. Zwischendrin gibt es für die TeilnehmerInnen die Möglichkeit ungezwungen zu Netzwerken und in den Jam-Sessions ihre Kunst und ihre Stärken präsentieren zu können. Kern des Events ist es, die Tanz-Community in Stuttgart und auch generell in Süddeutschland zu fördern und einen Raum eines kulturellen Events zu bieten.