Manaus — Inklusives Theaterstück

Das inklusive Musik-Theater-Stück MANAUS handelt von der Erfüllung von Lebensträumen. Ein älterer Herr, dessen Lebenstraum es war, ein berühmter Opernsänger zu werden, erzählt von seinem Werdegang und vom Scheitern seines Traums. Er erinnert sich an die Begegnung mit einem jungen Geiger, der, blind und an den Rollstuhl gefesselt, ihn nachhaltig beeindruckte. Der junge Musiker tat alles dafür nach Manaus zu kommen, um an dem dortigen Opernhaus mit einem berühmten Virtuosen gemeinsam zu musizieren. Ein junger Mann aus einem trostlosen Milieu interessiert sich für ihn und seine Musik. Sie kommen ins Gespräch. Der Musikant erzählt von seinen Reisen und den Abenteuern, die er dabei erlebte.

Das Stück entstand nach einer Musik-Revue, die der Komponist und Bassist Wolfgang Schmid 1992 präsentierte. Es wurde vom Team Clesle-Lautenschlager in Szene gesetzt und wird von der Band THE ALL STYLES BAND um Wolfgang Schmid begleitet. Die inklusive Theatergruppe RAPSODEN aus Stuttgart und die Theatergruppe der WEK Esslingen-Kirchheim bringen das Stück in bewährter Manier auf die Bühne.

Regie: A. Clesle, A. Lautenschlager-Clesle | Musikalische Leitung: W. Schmid Darsteller: Horst Holzbaur, Robin Langenberg, David Günther, Maximilian Fritsche, Martin Felbinger, Denise Taylor, Rita Varga, „RAPSODEN“ Theatergruppe der Kulturinitiative Bohnenviertel e.V., Theatergruppe der WEK Esslingen-Kirchheim, Wolfgang Schmid & The All Styles Band