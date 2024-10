Manga Workshop: Hier wird’s sweet und bunt im Chibi Kawaii Style

In Asien scheint alles eine Spur niedlicher zu sein – oder kawaii, wie man es dort nennt. An jeder Ecke steht ein Maskottchen mit großen Kulleraugen, auf das Bento werden drollige Gesichter gezeichnet und selbst die Flugzeuge präsentieren sich teilweise in bunter Hello Kitty Aufmachung. Kawaii heißt auf Deutsch so viel wie süß, niedlich oder auch liebenswürdig.

Mit dem Wort kawaii beschreibt man also sowohl Lebewesen als auch Dinge, die besonders niedlich sind.

Alles kannst du auf Kawaii hin stylen Tiere, Menschen, Essen, Gegenstände!

Die Tricks dafür zeigt Dir Susanne Peter, Comic- und Mangakünstlerin

Mitzubringen: bitte Bleistifte in 2B und 4B, Radiergummi, Holzbuntstifte und/ oder Copic-Marker, schwarze, dünne Fineliner, einen Zeichenblock, sowie Getränke mitbringen.

Für Schülerinnen und Schüler ab 9 Jahren.