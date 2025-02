Songs von Mar Malade sind wie Urlaub in Musik. Ursprünglich aus einem Experiment, einer kleinen Alltagsflucht zweier Freunde entstanden, haben Mar Malade, bestehend aus Alexander Hauer und Michèl M. Almeida bereits zwei Alben voller Sommer veröffentlicht und ihre Songs auf Konzertreisen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz mit ausverkauften Konzerten in Hamburg, München, Köln oder Wien getragen.

Nun breitet das Tour-isten-Duo zum dritten Mal seine „Handtücher aus“ und geht 2025 auf „Fatamorgana“-Tour. Dabei präsentieren Mar Malade und ihre multi-instrumentale Liveband nicht nur ihre mal energetische, mal tänzelnde, mal nostalgische Musik in einer unbändigen Spielfreude (wie sie einem als Kind nur die Oma erlaubt hätte, aber die ist’s ja auch, die die klebrigsüße Marmelade kocht) - sondern auch den ein oder anderen kuriosen Moment zwischen den Liedern: der Schlagzeuger liest aus der Lokalpresse und allen Steinböcken des Publikums das Horoskop, Alexander singt mit dem Publikum den Wanderliedklassiker „Hejo, Spann den Wagen an“, weil Michèl daraus das Instrumental für den Titelsong ihres zweiten Albums „Balloon“ loopte. So entsteht an jedem Abend einer Mar Malade Tour ein eigener, gutgewärmter Raum voller Musik, Freude und gemeinsamen Momenten für und mit ihrem Publikum.