MARCIN „SOLO DRAGON TOUR EUROPE“

Marcin ist ein weltweites Phänomen und der Gitarrist der Gen Z. Bei TikTok, Youtube und Instagram begeistert er bereits acht Millionen Follower mit seinem selbst-entwickelten, atemberaubend virtuosen Spiel, ab März ist der 23-jährige im Rahmen seiner SOLO DRAGON TOUR EUROPE erstmals live auf Deutschlands Bühnen zu erleben! Im Gepäck: sein lang ersehntes Debütalbum „Dragon in Harmony“, das am 13. September bei Sony Masterworks erscheint!

In 14 genreübergreifenden Titeln demonstriert Marcin darauf seinen unnachahmlichen Stil, die Gitarre mit beiden Händen am Griffbrett zu spielen. Ein musikalisches Spektakel als One Man-Show, das 2025 sechs Mal live in Deutschland zu bestaunen ist! Tickets für die Konzerte in Stuttgart (31.03.25, Wizemann Club), Frankfurt (02.04.25, Das Bett), Köln (03.04.25, Club Volta), Hamburg (05.04.25, Kent Club), Berlin (06.07.25, Gretchen) und München (10.07.25, Backstage Halle) sind ab Mittwoch, 04.09., 10:00 Uhr im exklusiven Artist Pre-sale, ab Donnerstag, 05.09., 10:00 Uhr auch auf www.myticket.de und ab Freitag, 06.09.24, 10:00 Uhr im allgemeinen Vorverkauf erhältlich. Veranstaltet werden die Deutschland-Termine von DEAG Classics in Zusammenarbeit mit der Live Unit von Starwatch.

Marcins Gitarrenspiel ist so unnachahmlich wie erfolgreich: So zerlegt der gebürtige Pole Klassiker aus Rock, Hip-Hop oder Klassik in „real time“ in ihre Einzelteile und türmt diese zu neuen Gitarren-Arrangements auf, wobei er die Akkorde, Melodien und eine handtrommelartige Percussion gleichzeitig spielt. Auch international sorgt er damit schon seit Langem für Furore: Marcin erreichte In den TV-Talentshows „America’s Got Talent“, „Must be the Music“ (Polen) und „Tu Si Que Vales“ (Italien) jeweils das Finale und begeisterte live bereits tausende Menschen als musikalischer Gast bei NBA-Halbzeit-Shows und als Support Act von One Republic. Auch Kritiker vom „Rolling Stone“, „Billboard“, „Premier Guitar“ oder „Guitar World“ preisen Marcin als „einen der talentiertesten Gitarristen seiner Generation“.

Mit all diesen Erfahrungen der vergangenen Jahre hat Marcin nun sein Album „Dragon in Harmony“ konzipiert. Er möchte ein Publikum weit jenseits der Gitarren-Fans erreichen und erklärt selbstbewusst: „Mein Statement an die Gitarrenpuristen ist: Ja, ihr habt recht. Die Gitarre ist tot. Macht weiter so wie bisher. Mein Ziel war es aber schon immer, ein breites Publikum zu begeistern.“

Zusammen mit Producer Dan Book (Blink-182, Shania Twain, Britney Spears) verbindet Marcin auf „Dragon in Harmony“ eine genreübergreifende Sammlung von Originalkompositionen und Covern zu einem harmonischen Ganzen. Songs von Justin Timberlake („Cry Me A River“), Sade („Smooth Operator“) und Nirvana („Heart-Shaped Box“) fügen sich schlüssig an Kompositionen von Mozart (Requiem), Debussy („Claire de Lune“) oder Miles Davis/Bill Evans („Nardis“). Der Alternative-Radio-taugliche Titel „When The Light Goes“, für den Marcin den Sänger Portugal. The Man (bekannt für seinen Hit „Feel It Still“) eingeladen hat, und „Allergies“ mit Sängerin Delaney Bailey, bilden weitere stimmige Farbakzente auf dem Album.

„Ich wurde im Jahr 2000, dem Jahr des Drachen, geboren und veröffentliche mein Debüt im Jahr 2024, ebenfalls ein Jahr des Drachen. Der Drache ist ein feuriges, mythisches Wesen, ungezähmt

und chaotisch. Aber er steht ebenso für Harmonie. In den letzten Jahren habe ich viele unterschiedliche Dinge ausprobiert, die scheinbar nicht zusammenpassen. Mit meinem Album mache ich jetzt eine künstlerische Aussage, die kohärent ist. The dragon is in harmony.“ erläutert Marcin seine Album-Idee.

Marcins zahlreiche Follower spiegeln diese Vielschichtigkeit bereits eindrucksvoll wider: So zählen Pop-Ikone Madonna ebenso wie Hip-Hop-Größe Timbaland zu seinen berühmten Anhängern, aber auch einige der bekanntesten Gitarristen der Rockgeschichte – darunter Steve Vai, Paul Stanley, Tom Morello und Vernon Reid – schwärmen von seiner Technik! Und spätestens nach den elektrisierenden Auftritten im Rahmen seiner baldigen Deutschlandtour wird sich Marcins ohnehin schon riesige Fangemeinde sicherlich noch um ein Vielfaches vergrößert haben!