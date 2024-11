Marco Štorman, Cornelius Meister

»Casanova« ist eine Operette von Johann Strauss, die er gar nicht selbst geschrieben hat. Vielmehr ist »Casanova« eine Revue-Operette, die Ralph Benatzky – der Komponist des legendären »Im weißen Rössl« – mit Musik von Johann Strauss 1928 für das Große Schauspielhaus Berlin zusammengestellt und arrangiert hat. Und so ist Casanova in »Casanova« natürlich nicht die historische Figur Giacomo Girolamo Casanova (1725–1798), dessen Name zum Typ wurde und dessen Memoiren als ergiebige Quelle für die europäischen Gesellschaftssitten des 18. Jahrhunderts gelten, sondern vor allem Projektionsfläche und Zuschreibung. Diesem Mythos männlichen Begehrens wird u. a. mit Texten aus Judith Schalanskys »Verzeichnis einiger Verluste« eine weibliche Perspektive entgegengesetzt. In der Matinee zu »Casanova« geben Regisseur Marco Štorman und Dirigent Cornelius Meister im Gespräch Einblicke in die szenische und musikalische Konzeption der Neuproduktion an der Staatsoper Stuttgart – und Musik gibt es natürlich auch. Von Johann Strauss und Ralph Benatzky, gesungen und gespielt von Beteiligten der Produktion.