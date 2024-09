Mit 17 fing sie in Berlin mit Stand-up Comedy an, seitdem ist sie überall in Deutschland unterwegs. Nach dem großen Erfolg ihres ersten Live Programms „Jungfrau“ präsentiert Maria Clara Groppler stolz ihr zweites Programm: „Mehrjungfrau“. Klar, der einzig logische Nachfolger! In diesem Programm wird Maria die Probleme der modernen Mehrjungfrau im 21. Jahrhundert behandeln:

„Auf welche Toilette geht man eigentlich? Einerseits ist man ja Frau, andererseits ... nun ja, ist da dieser Schwanz.“

„Ist es als Mehrjungfrau in Ordnung, Sushi zu essen oder zählt das schon als Kannibalismus?“

„Und wenn man mal ein gesundheitliches Problem hat – geht man zum Tier oder Frauenarzt? Und wie um Himmels Willen sitzt man auf diesem Stuhl?“

Jenseits dieser Überlegungen nimmt Maria Clara Groppler auch ernstere Themen in den Fokus. Etwa: Wo sind die Mehrjungfrauen in der Politik? Wo bleiben Ariel Merkel oder Olaf Scholle?

Zu lange wurde das Thema Mehrjungfrau in der Gesellschaft totgeschwiegen. Mit ihrem neuen Programm möchte Maria Clara Groppler das Schweigen brechen und das Tabu humorvoll, aber auch kritisch beleuchten.