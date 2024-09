Nach dem Riesenerfolg von "Caveman", "Lügen aber ehrlich" und "Ne Million ist so schnell weg" jetzt endlich das neue Soloprogramm "Vergiss es!"

Der hundertjährige Karsten Kaie blickt zurück auf unsere Zukunft, die früher mal besser war…. Er springt von einer Lebensstation zur nächsten. Vom jungen Achtundsechziger zu den Goldenen Zwanzigern, als Lufthansa auf einmal Lusthansa heißt und wir wieder mit Delta Airlines fliegen und Corona trinken. Vom Buchtitel-Erfinder zum Showstar, vom Late-Night-Lügen-Moderator zum Oscar-Gewinner.

Und dann war da noch dieser ungelesene Brief, den er dann doch irgendwann gelesen haben wird… In einer furiosen Zeitreise führt uns Karsten Kaie in die aberwitzigen Abgründe seiner und der deutschen Seele… Wer und wann werden wir und er gewesen sein und… Vergiss es!

Zum Schieflachen! — Augsburger Allgemeine

Parodien und Stimmenimitationen gehören zu den Glanznummern, und Kaie quasselt sich durch die gesamte Politprominenz, durch die bunte Welt der Stars und Sternchen und bringt aufs Erheiterndste die deutsche Dialektlandschaft zum Leuchten. — Münchner Abendzeitung