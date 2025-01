Das zweite Album der bei Amsterdam lebenden Sängerin Maria Masur zeigt eine neue Facette ihrer künstlerischen Entwicklung. Mit "Postcard Picture" (DMG Germany) geht sie zurück zu ihrer ersten großen Liebe, dem Pop, ohne dabei die Einflüsse ihres Jazzstudiums in Stuttgart zu verleugnen. In Berlin geboren und heute in Haarlem zu Hause, präsentiert die Sängerin eine ausgewählte Sammlung sehr persönlicher Songs. Maria legt viel Wert auf die richtigen Worte und so zeichnen sich ihre Kompositionen vor allem durch die Tiefe ihrer Texte aus. Gleichzeitig atmet auch die Musik eine Kraft und Klarheit, die nur aus einer gekonnten Verbindung von Pop- und Jazzelementen entstehen kann. Jeder Song des Albums klingt wie eine persönliche Postkarte, inspiriert von den Orten, an denen Maria bisher gelebt hat: Berlin - Mainz - Lissabon - Stuttgart - Ithaca (NY, USA) - Haarlem (NL).

Die intimere Trio-Besetzung war eine bewusste Entscheidung, um den Texten und der Filigranität der Stimme mehr Raum zu geben. Die Stuttgarter Musiker Daniel Weiß (Klavier) und Brian Thiel (Kontrabass) erfüllen dieses Vorhaben hervorragend und ergänzen die Geschichten mit eingängigen Arrangements und mitreißender Spielfreude. Postcard Picture lädt zum Zuhören, Nachdenken und Genießen ein.

Eine musikalische Reise deren besondere Mischung aus Pop und Jazz noch lange nach dem letzten Ton nachklingt.

Besetzung: Maria Masur (voc); Brian Thiel (b); Daniel Weiß (p)