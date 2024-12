Maria Mena, die gefeierte norwegische Songwriterin und Künstlerin, kehrt im Rahmen ihrer Europatour im Januar 2025 für fünf Konzerte nach Deutschland zurück. Während ihrer zwei magischen Konzerte im Januar 2024 sorgte sie für Tränen und lächelnde Gesichter und bewies einmal mehr, dass sie eine der beliebtesten und bedeutendsten Künstlerinnen Norwegens ist. Fans können sich nun neben Köln und Hamburg auch auf Konzerte in Stuttgart, Frankfurt und Berlin freuen.

Im Jahr 2002 erlebte die Künstlerin mir ihrer Single "My Lullaby"; ihren Durchbruch. Seither begeistert sie uns in ihren Liedern mit Klugheit und Witz, sowie mit Wärme und Humor, die Mitgefühl und Schmerz miteinander verweben die viele Herzen berührt.

Die werdende Mutter hat in den vergangenen zwei Jahren einiges erreicht. Sie war nicht nur auf Tournee,

sondern gab auch ihr Schauspieldebüt in der zweiten Staffel der norwegischen Krimiserie "Furia". Im

September 2023 veröffentlichte sie zudem ihr neues Album "And Then Came You", das sich mit dem

Wiedererlangen des Glaubens an die Liebe nach einem Verlust beschäftigt.

Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Musikerin und Schauspielerin steht Maria nun bald auch als Mutter auf

der Bühne. Nichts kann ihren Enthusiasmus und ihre Freude an der Musik bremsen. Und diesen Enthusiasmus

können wir im Januar 2025 gemeinsam live erleben.