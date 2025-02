Marie Paccou, Dessiner le cinéma

In erster Linie ein Staunen.

Zwischen Zeichnen und Film steht die Animation im Mittelpunkt von Marie Paccous Arbeit. Die Ausstellung zeigt verschiedene Aspekte ihrer Arbeit, die sich auf optische Spiele und Handwerkskunst konzentriert. In ihren „kitchenotropes“ oder auf Papierschirmen (den „ombrellotropes“) entsteht die Illusion immer aus der wirbelnden Bewegung, sei sie mechanisch, durch die Achse eines Plattenspielers geprägt, oder manuell, durch den Besucher erzeugt. Die Verwendung eines Smartphones ist unerlässlich, um die Effekte, die durch die Aneinanderreihung von figurativen oder abstrakteren Zeichnungen auf Papptellern (Kitchenotropes) oder Papierschirmen (Ombrellotropes) entstehen, in vollem Umfang zu genießen. Auch kreative Flip-Books für Kinder und Erwachsene sind Teil der Ausstellung.

Marie Paccou ist 1974 in Dakar als Tochter französischer Eltern geboren. Mit 15 Jahren entdeckte sie den Animationsfilm für sich. Sie trat in die Pariser Arts Décoratifs ein. Anschließend setzte sie ihr Studium am Royal College of Art in London fort, wo sie „Quand tu dors“ und anschließend „Moi, l'Autre“ in Ko-Produktion mit der FilmAkademie Württemberg drehte. Sie leitete zahlreiche Workshops in der Auvergne – wo sie seit 2000 lebt – und in ganz Frankreich. Dort gründete Marie Paccou auch eine Kunstschule für Animationsfilm wo sie von 2009 bis 2011 Animation unterrichtete. Ihren Unterricht setzte sie an namhaften (Kunst-)Hochschulen im In-und Ausland fort. Auch Ausstellungen folgten im nationalen und internationalen Kontext. Im Oktober 2020 ließ sie das ombrellotrope patentieren, ein Objekt, das Straßenkino ermöglicht, dank der Sonne, des Smartphones und der Revolution.

Öffnungszeiten: siehe Mediathek.

Vernissage: Fr. 21.03, 18 Uhr.