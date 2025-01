Was verbindet Frankenstein, eine verrückte Familie und das Lehrerzimmer? Es ist der Karlsruher Schriftsteller Markus Orths: Ob Künstlerroman, Satire, Science-Fiction, historischer Roman, fantastischer Thriller oder Kinderliteratur – Orths’ Werk zeichnet sich durch einen spielerischen und variationsreichen Umgang mit verschiedenen Genres aus. So unterschiedlich sich die einzelnen Romane und Erzählungen auch lesen, allen ist gemeinsam, dass sie ein »Fest der Abschweifung« sind, so Markus Orths. Ab- und ausschweifend wird auch diese Veranstaltung: Markus Orths stellt seinen aktuellen Roman »Mary & Claire« vor, der von den Stiefschwestern Mary Shelley, bekannt als Autorin von Frankenstein, und Claire Clairmont handelt. Darüber hinaus gibt er Einblicke in frühere Werke wie »Lehrerzimmer«, seine Arbeit im Bereich der Kinderliteratur und seine Herangehensweise ans Schreiben. »Schreiben, wie ich es verstehe, ist der erste Satz in einem Gespräch mit dem Leser«, stellt Markus Orths in seinem Essay »Literatur als existentielle Kommunikation« fest. Ein Abend, an dem die Grenzen zwischen Zuhören, Erzählen und Entdecken fließend werden. Moderiert wird der Abend von Ulrike Wörner, Dozentin für erzählendes Schreiben im Literaturhaus.