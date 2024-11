Martin Johnson trifft Meric Selzer

Über Martin Johnson muss man in Herrenberg nicht mehr viel sagen. Er arbeitete mit den FantastischenVier, Nina Hagen, Badesalz, Henni Nachtsheim, Rick Kavanian und vielen, vielen mehr.

In seiner Reihe „Martin Johnson trifft…“ holt er sich in diesem Fall einen ebensfalls sehr bekannten Gast auf die Bühne.

Mit Meric Selzer holt sich Martin Johnson eine lokale Sängerin auf die Bühne mit der er schon während den corona-bedingten Live-Streams ein wundervolles Konzert gegeben hat.

Meric stammt aus der Küstenstadt Izmir und ist dort auch aufgewachsen. Im Alter von 28 Jahren erhielt sie eine Geschäftseinladung von einem bekannten deutschen Designunternehmen und lebt seitdem in Deutschland.

Ihre Gesangskünste hat sie privat bei zahlreichen Profis, der Sopranistin Sebahat Tekebas sowie den Jazzsängern Sibel Köse und Fola Dada trainiert. Als sie in Istanbul lebte, arbeitete sie mit dem angesehenen türkischen Komponisten Attila Özdemiroglu in einer der Fernsehsendungen zusammen und nahm Backvocals auf. Bald darauf wurde sie die Stimme seiner ersten Unplugged-Band und gab Solokonzerte in Istanbul.