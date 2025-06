Martin Jansson - Requiem Novum

Requiem Novum in der Oberhofenkirche – ein Abend, der nachhallt. Erleben Sie ein bewegendes Konzert mit lateinischen und englischen Liedern wie Cry not in anguished voices, Kyrie, Pie Jesu und Eternal Rest – eindrucksvolle Klangbilder zwischen Trost, Hoffnung und Gedenken. Die gefeierte Sopranistin Eva Zalenga (u.a. Deutscher Musikwettbewerb, SWR Junge Opernstars, Vienna Music Competition) interpretiert mit eindrucksvoller Stimme moderne wie klassische Requiem-Elemente. Bekannt für ihre Liedkunst – u.a. auf der CD In Relations – vereint sie Ausdruck, Tiefe und Virtuosität.