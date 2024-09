Martin Johnson trifft Ketzberg

Martin Johnsons Konzertreihe ist inzwischen eine feste Größe in unserem Programmplan. Die Künstler, die vor dem Konzert meist nur 1-2 Stunden in dieser Zusammensetzung gemeinsam auf der Bühne stehen, faszinieren mit gemeinsamen Arrangements und großartigen Stücken.

Aber wer ist der Gast hinter dem Namen „Ketzberg“?

Alles ausgedacht? Oder nur angemalt? Die neue Liebe aus Köln spielt poppigen Soul und RnB mit deutschen Texten, die Raum lassen, sich selbst darin zu finden. Die Texte zeigen seinen Blick auf unsere Gesellschaft und sich selbst in bildreichem, teils ironischem Stil. Zeilen über Rastlosigkeit, endlose Städte, den einen Menschen, die vielen Menschen, Liebe, Gucci und Prada.

Ketzberg macht Mut zur Nacktheit — und zur Ehrlichkeit. Die Liebe zum Funk färbt seine Musik mindestens lila.

Ketzberg heißt eigentlich Paul Köninger. 1997 geboren in Heidelberg, wuchs er in Braunschweig in einer Musikerfamilie auf. Als Sänger an Klavier und Gitarre führte ihn seine Jugend an Pop meets Classic, der Jazzkantine, dem Braunschweiger Staatsorchester, der Band OOMPH! und vielem mehr vorbei.

Ketzberg – Gesang

Marco Silvestri – Gitarre

Martin Johnson – Piano

Axel Kühn – Bass

Lucas Johnson – Schlagzeug