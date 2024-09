Maschenka lebt mit ihren Großeltern in einem Häuschen am Waldrand. Als sie sich beim Pilze suchen im Wald verirrt, gerät sie an einen Bären. Der ist ein großer Liebhaber von Pilzen. Er nimmt Maschenka gefangen und sie muss von Stund an für ihn Pilze suchen und die Grütze kochen. Doch Maschenka gelingt es mit einer humorvollen List dem Bären zu entkommen!