Traditionell findet am 03. Oktober in Hohenstaufen am Haus der Blasmusik (Sportplatz) das jährliche Maultaschenfest der Musikkapelle Hohenstaufen e.V statt.

Ab 11 Uhr gibt es leckere schwäbische Maultaschen Variationen und kühle Getränke, bei zünftiger Blasmusik kann der goldene Herbsttag unterm Göppinger Hausberg genossen werden.

Wir freuen uns auf euer kommen!