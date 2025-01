Max Diller & Blossom - Solastalgia

Max Diller & Blossom widmen sich in ihren außergewöhnlichen Kompositionen den Herausforderungen unserer Zeit. Ihr einfühlsamer und melancholischer Jazz versucht sich der Frage zu nähern, wie globale Krisen und gesellschaftliche Umbrüche uns und Kultur, die sich noch im Entstehen befindet, verändern. Passend zu ihrem Bandnamen verharren die jungen Musiker jedoch nicht in Schwermut, sondern greifen diese musikalisch auf und verwandeln sie in ein Gefühl des Aufbruchs und Aufblühens. So schaffen Max Diller & Blossom mithilfe des harmonischen Zusammenspiels ihrer Instrumente eine Lebendigkeit, die gleichzeitig sanft ist und innehalten lässt und der Band einen einzigartigen Klang verleiht