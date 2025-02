Max Grimm ist ein aufstrebender Künstler aus Hannover, der mit erfrischendem, poppigem und emotionalem Rap beeindruckt. Inspiriert von Alligatoah, mit dem er bereits im Sommer 2024 für ein Cover-Projekt zusammenarbeiten durfte, und vielen anderen Künstlern rund um die Trailerpark-Crew, GReeeN, Cro etc. spricht er in seinen Songs gerne Tabu-Themen an und gibt seinen Hörern Musik für jede Lebenslage. Mit über 2,5 Millionen Streams auf Spotify im Jahr 2023 und einer aktiven Community auf den Sozialen Medien hat er sich bereits eine treue Fangemeinde aufgebaut.

Vor Kurzem war Max als Support-Act auf der GReeeN Glückskind Tour 2024 in Städten wie Wien, München, Linz und Nürnberg unterwegs. In Wien trat er dabei vor 3.500 Menschen auf, dem bisher größten eigenen Konzert von GReeeN. Während dieser Tour stellte Max seinen neuen Song „Schnick Schnack Schnuck“ vor, der am 13. September 2024 veröffentlicht wurde.

Aktuell arbeitet Max an neuer Musik und bereitet sich auf seine erste eigene Club-Tour 2025 vor. Dabei wird er über 10 Städte mit seiner Live- Band bereisen. Neue Titel, die für die Tour geschrieben werden, befinden sich bereits in der Produktion und auch einige Feature befinden sich gerade in Arbeit. Weitere Informationen finden Sie auf seiner Website maxgrimm.de.